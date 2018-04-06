Томские учёные разработали приложение для расшифровки анализов

Эксперты из Томского госуниверситета систем управления создали мобильное приложение, которое поможет расшифровать результаты медицинских анализов, сообщает «Русская планета».

Программа поможет точно интерпретировать итоги обследования в зависимости от возраста пациента. Примечательно, что установка приложения будет бесплатной. Программа не только доступным языком расшифрует итоги анализов, но и расскажет о возможных причинах заболевания и приведёт сравнительную характеристику полученных показателей с установленными нормами.

Более того, мобильное приложение будет хранить полученные сведения, благодаря чему через время будет сформирована база данных пациента. Инновационная разработка также предложит пользователю проследить за динамикой изменения собственного состояния, что, в конечном счёте, поможет медикам выбрать правильный курс лечения.