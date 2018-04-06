Павел Дуров получил британское гражданство 

Генеральный директор компании Telegram Open Network является гражданином Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный реестр фирм правительства Соединенного Королевства.
Согласно базе данных, компания Telegram зарегистрирована на Waterloo Road в центре Лондона 28 февраля, а ее гендиректор Павел Дуров является гражданином Великобритании.
Ранее в английском Министерстве внутренних дел отказались давать комментарий по поводу возможного британского гражданства у Дурова.
Напомним, что два дня назад истек срок, установленный Роскомнадзором администрации Telegram на передачу ФСБ ключей шифрования. В связи с невыполнением требования сегодня в Таганский районный суд Москвы было подано исковое заявление об ограничении доступа к Telegram на территории РФ.