Google запускает экспериментальный сервис в стиле Instagram

Разработчики компании Google выпустили экспериментальный сервис FriendlyPix, копирующий концепт социальной сети Instagram. Разработка пока не имеет мобильного клиента, но исправно функционирует в веб-версии. С ее помощью пользователи могут делиться своими фотографиями, а также просматривать и оценивать чужие.

Стартовая страница сервиса позволяет авторизоваться с использованием учетной записи Google или Facebook на выбор. После успешной авторизации пользователю будет доступна лента из фотографий. Несмотря на то что разработка является экспериментальной, все публикации, которые вы увидите, реальны и сделаны живыми людьми.

FriendlyPix, по заявлению его создателей, не претендуют на звание конкурента Instagram, Snapchat и подобных им социальных сетей. Первоочередная задача, которую ставили в Google, выпуская сервис, — наглядно показать разработчикам, какие шедевры можно создавать на базе платформы для написания приложений Firebase.

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