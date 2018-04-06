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Новый транспорт в Ташкенте: запуск Яндекс.такси и открытие вокзала
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Новый транспорт в Ташкенте: запуск Яндекс.такси и открытие вокзала 

Sputnik Узбекистан 1 час назад
Фото: Sputnik Узбекистан
На минувшей неделе в Ташкенте состоялось долгожданное открытие «Южного» вокзала, в Санкт-Петербурге закрыли посольство США, а российская компания Яндекс открывает сервис такси в Узбекистане.
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