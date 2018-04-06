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Новое расширение для Chrome заменяет потенциально опасные символы на смайлики
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Новое расширение для Chrome заменяет потенциально опасные символы на смайлики 

SecurityLab.ru 1 час назад
На портале GitHub появилось расширение для Google Chrome, заменяющее невидимые символы нулевой ширины (невидимые, непечатные символы) на эмодзи. Программа позволяет выявлять попытки фингерпринтинга — идентификации пользователя по различным признакам (браузер, устройство, операционная система и их конфигурации)
Идея создания расширения возникла у разработчика Марко Чиапетты (Marco Chiappetta) после публикации статьи британского исследователя Тома Росса (Tom Ross), в которой автор описал, как организации могут использовать символы нулевой ширины для отслеживания «чувствительного» текста, который пользователи могут скопировать в несанкционированные документы или разместить на web-странице.
Специалист также опубликовал PoC-код, преобразовывающий имя пользователя в двоичный код, где каждая единица — пробел нулевой ширины (zero-width space), а каждый 0 — не связующий символ нулевой ширины (zero-width non-joiner), запрещающий образование лигатур. Бинарное представление имени пользователя с использованием символов нулевой ширины затем вставляется в скопированный текст. Расширение под названием «Replace zero-width characters with emojis» выявляет эти символы.
Программа не запускается при загрузке страницы, поэтому пользователям потребуется специально нажимать на соответствующую кнопку для отображения невидимых символов. Данное поведение реализовано преднамеренно — таким образом отображаемые расширением смайлики не будут смешиваться с другими эмотиконами, присутствующими на странице.
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