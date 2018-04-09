Вопрос о доступе иностранных болельщиков ЧМ-2018 к бесплатному Wi-Fi в аэроэкспрессах решат в мае

«Wi-Fi доступен во всех аэроэкспрессах. Все пассажиры могут воспользоваться им бесплатно. На данный момент обсуждается вопрос идентификации в сети иностранных болельщиков, среди вероятных способов — идентификация по паспорту болельщика (Fan ID). Об этом будет известно в мае», — сказал В. Федоров.

Ранее в интервью Агентству «Москва» начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов рассказал, что на вокзалах иностранные болельщики смогут получать доступ в интернет через железнодорожный мультимедийный портал «Попутчик», который заработает до 31 мая.