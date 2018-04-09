Вопрос о доступе иностранных болельщиков ЧМ-2018 к бесплатному Wi-Fi в аэроэкспрессах решат в мае 

Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал исполнительный директор компании «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.
«Wi-Fi доступен во всех аэроэкспрессах. Все пассажиры могут воспользоваться им бесплатно. На данный момент обсуждается вопрос идентификации в сети иностранных болельщиков, среди вероятных способов — идентификация по паспорту болельщика (Fan ID). Об этом будет известно в мае», — сказал В. Федоров.
Ранее в интервью Агентству «Москва» начальник службы организации обслуживания на вокзалах дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» Александр Клинцов рассказал, что на вокзалах иностранные болельщики смогут получать доступ в интернет через железнодорожный мультимедийный портал «Попутчик», который заработает до 31 мая.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Мундиаль пройдет на 12 стадионах в 11 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.