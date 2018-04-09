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К ЧМ-2018 на Первомайской станции появится бесплатный Wi-Fi
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К ЧМ-2018 на Первомайской станции появится бесплатный Wi-Fi 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на станции Первомайской, которую сейчас ремонтируют, к Чемпионату мира по футболу появится бесплатный Wi-Fi. В рамках программы РЖД всего бесплатный беспроводной интернет появится на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в том числе и на Урале, в Свердловской и Челябинской областях.
В РЖД рассказали, как подключиться к бесплатному W-Fi:
«Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию», — сообщает пресс-служба РЖД. — «В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть wi-fi. К старту Чемпионата мира по футболу добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд. Таким образом, иностранные болельщики пройдут верификацию при первом подключении к сети и смогут пользоваться интернетом на вокзалах городов-участников Чемпионата мира по футболу».
С 13 марта войти и выйти на Первомайскую можно только с чётной стороны проспекта Ленина (через обновлённую лестницу).
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