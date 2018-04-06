Волгоградцы стали чаще расплачиваться с помощью смартфонов? 

Выросла популярность бесконтактных платежей через Apple Pay и не только.
За год число платежей с помощью мобильных устройств в Волгограде увеличилось в 3,3 раза. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Яндекс.деньги, эксперты учитывали бесконтактные платежи в Android-приложении Яндекс. Денег на основе технологии HCE, а также через Apple Pay и Samsung Pay. Средний чек волгоградцев за год вырос с 410 до 670 рублей. По словам аналитиков, с ростом популярности данных платежей, увеличилось число виртуальных карт, с помощью которых можно бесконтактно оплатить через сервисы. Отметим, в исследовании учитывались платежи жителей Волгограда с января по февраль 2018 года и за аналогичный период прошлого года. Напомним, возможность бесконтактной оплаты появилась у россиян в октябре 2016 года.