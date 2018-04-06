Профессиональный подход: 8 решений для бизнеса #16

Если ты часто читаешь наши статьи на тему сервисов для бизнеса, то уже понял, зачем мы пишем о стольких полезных дополнениях. Мы за то, чтобы бизнес в России развивался, как и в Европе, используя все доступные инструменты. Это подстёгивает производителей товаров и услуг к здоровой конкуренции да и просто снижает издержки, а значит, уменьшает стоимость для конечного потребителя. В этой статье мы продолжаем рассказывать тебе о полезных сервисах для бизнеса.

1. OneBox

«OneBox» — это CRM-система, с помощью которой твоя компания сэкономит деньги, увеличит прибыль и высвободит сотрудников для решения более сложных задач, автоматизируя простые процессы. Система оптимизирует обработку прайсов, расширяет функции складского учёта, позволяет вести базы данных клиентов, отслеживать доходы и расходы, ставить задачи и контролировать их выполнение и так далее. Требовавшихся ранее для выполнения этих процессов сотрудников можно направить на более сложные задания. Внедрение CRM системы простое и быстрое и может быть проведено самостоятельно. Для этого нужно только установить её и интегрировать с другими модулями. Также можно заказать «OneBox» под ключ. В таком случае сотрудники компании интегрируют систему, научат пользоваться ей и покажут, как организовать все процессы. Установка «OneBox» повысит производительность работы, качество взаимодействия менеджеров с клиентами, позволит следить за работой сотрудников и управлять проектами с любого устройства в каком угодно месте. Подключить CRM-систему «OneBox» →

2. SocPromo24

В настоящее время существует множество сервисов по раскрутке и продвижению в социальных сетях, в особенности те, которые позволяют раскрутить свой аккаунт в Инстаграм. Однако многие из них — это лишь сервисы-подражатели, которые не имеют никаких преимуществ. Для эффективной раскрутки в социальных сетях ты можешь воспользоваться сервисом «SocPromo24», который работает уже три года и за это время обрёл немалую популярность. С момента старта и до сегодняшнего момента, сервисом воспользовалось более миллиона человек. Как пользоваться сервисом? Существует два пути:

1. Ставить лайки, подписываться на другие аккаунты и получать за это баллы, которые можно тратить на раскрутку своих аккаунтов в социальных сетях. Для каждой социальной сети при заходе в личный кабинет тебе будет создана уникальная учетная запись, и таким образом можно делать раскрутку сразу в нескольких социальных сетях одновременно. Этот метод подойдет всем интернет-магазинам, частным лицам и компаниям, которые хотят привлечь большую аудиторию к своему аккаунту и тем самым увеличить его популярность. 2. Платная накрутка. Выбираешь тариф и получаешь от 250 до 8 тысяч подписчиков. Стоимость от 9,99 долларов до 149,99 долларов.

Кстати, насчет первого варианта. Если ты хочешь бесплатно оформить заказ сразу на несколько тысяч подписчиков и лайков, то тебе нужно «заработать» достаточное количество баллов. Для этого нужно будет заходить на сервис« SocPromo24» и в личном кабинете выполнять простые действия: подписываться, ставить лайки или комментировать других участников сервиса, за что ты будешь получать баллы. Заказать раскрутку в Инстаграм в «SocPromo24» →

3. RU-CENTER

Компания «RU-CENTER» — одна из крупнейших на рынке регистрации доменов и хостинга и на сегодняшний день лидирующая по числу клиентов-юридических лиц. Она предоставляет несколько видов хостинга: виртуальный, CMS (WordPress, Joomla, Битрикс, OpenCart, Drupal, MODX), виртуальный сервер VDS|VPS, а также серверы в аренду. Услуги виртуального и CMS-хостинга построены на базе распределенной и отказоустойчивой архитектуры, используется только оборудование последнего поколения — процессоры Intel Xeon E5-26XX. Хранение информации осуществляется на серверных SSD-дисках (от 4 до 50 гигабайт, в зависимости от выбранного тарифа). На услуге «Виртуальный сервер VPS/VDS» пользователю выделяется объём системных ресурсов в зависимости от выбранного тарифного плана (процессорная мощность до 24 ядер с тактовой частотой 2 гигагерц, оперативная память до 32 гигабайт и дисковое пространство на SSD-носителе до 320 гигабайт). Пользователь может выбрать наиболее подходящую под свои задачи операционную систему: Windows Server, CentOS, Ubuntu, Debian или FreeBSD. При заказе виртуального сервера VDS/VPS компания «RU-CENTER» предоставляет подключение к сети 100 Мб/с, выделенный IPv4-адрес и безлимитный трафик. В феврале компания завершила процесс миграции пользователей услуг виртуального хостинга на обновленную платформу. Кроме того, с 20 февраля клиентам виртуального и CMS-хостинга доступна услуга «Антивирус для сайта» с ежедневной проверкой. Раз в месяц проводится бесплатная проверка на вирусы для всех сайтов. «RU-CENTER» предлагает клиентам скидки в зависимости от периода оплаты, и сэкономить можно до 40% стоимости. Кроме того, при заказе хостинга от 1 года ты получаешь бесплатный SSL-сертификат и домен.ru или.рф. Заказать услуги хостинга в «RU-CENTER» →

4. AppGlobal

Мобильное приложение — важный маркетинговый инструмент, который позволяет завлечь клиентов удобным онлайн-бронированием товаров или услуг, программами лояльности, акциями и другими дополнениями. Чем качественнее сделано приложение, чем оно функциональнее и красивее, тем больше вероятность привлечения новых клиентов, а также удержания старых. Если раньше разработка мобильного приложения была весомой частью бюджета, то теперь каждый бизнес может себе его позволить, так как для этого не нужно нанимать дорогостоящих программистов, и можно быстро и дёшево создать приложение с помощью конструктора «AppGlobal». В конструкторе есть возможность оперативно собрать приложение из более чем 40 готовых модулей-функций, настроив его под свои нужды. Гибкие настройки дизайна позволяют сделать приложение, отвечающее всем современным требованиям и тенденциям. Один из важных плюсов такого метода — низкая стоимость и простота, но при этом высокая эффективность. На этом сервисе ты можешь разработать приложение как для себя и своего бизнеса, так и для других компаний. То есть ты можешь начать создавать приложения для своих клиентов на базе конструктора «AppGlobal» и зарабатывать на этом деньги, построив собственный бизнес по созданию и продаже мобильных приложений. Сервис предлагает white label модель, множество вспомогательных материалов, поддержку на всех этапах и другие дополнения, призванные облегчить работу по созданию и обслуживанию приложений. После того, как приложение будет опубликовано, ты сможешь вносить любые изменения, добавлять и удалять информацию через рабочую панель «AppGlobal». Создать мобильное приложение в конструкторе «AppGlobal» →

5. Студия Alexey Malina

«Good Design is Good Business», — так говорил СЕО корпорации IBM Томас Уотсон . И он прав. Дизайн — это не только визуальная составляющая, но и целый комплекс работ, таких как погружение в бизнес клиента и понимание его аудитории, поиск уникальных черт бренда, разработка стратегии и, как следствие, создание системы коммуникаций с клиентом через логотип, стиль, сайт и носители стиля. Пример компании, следующей этому принципу — Студия Alexey Malina, которая использует современные и проверенные временем методы при создании бренда. Студия создаёт логотипы и стили, которые помогают раскрыть бренд для покупателя, сделать его более понятным и интересным. Помимо этого, Студия Alexey Malina занимается упаковкой, принт-дизайном, навигацией и арт-дирекшеном. Среди клиентов Студии много известных компаний, таких как «Автодор» , «Ростелеком», «Евросиб», «Северяне», «Демоны печати», «Splat» и другие крупные фирмы. Заказав разработку дизайна в Студии Alexey Malina, ты получишь проработанный до мелочей проект, который будет иметь уникальное исполнение, выгодно выделяющее твою компанию на фоне конкурентов. Создать бренд в Студии Alexey Malina →

6. Atmosphere coworking

Многие современные стартапы и вполне успешные небольшие компании предпочитают стандартным офисам коворкинги. Такой выбор обусловлен как экономией, так и просто современной обстановкой, которая способствует появлению новых идей. Один из лучших коворкингов в Москве — «Atmosphere coworking». Коворкинг расположен в ТРЦ «РИО» рядом с магазинами, ресторанами и кинотеатром, и его общая площадь равна 1800 квадратным метрам. Помимо предоставления рабочего пространства, объединяющего людей, вдохновляющего и помогающего реализовать идеи, «Atmosphere coworking» обеспечивает арендаторов современной техникой, в том числе компьютерами, сканерами, принтерами, проекторами, скоростным Wi-Fi и другим оборудованием и услугами для продуктивной работы. Кстати, «Atmosphere coworking» предоставляет уникальный набор дополнительных услуг, таких как бесплатные завтраки, бесплатная парковка, доступ к скидкам у партнёров, обеды на кухне пространства, программу образовательных мероприятий, спецпроекты и первые инвестиции по программе компании. Выполненный в эко-стиле, с большими светлыми пространствами, «Atmosphere coworking» сделает работу более эффективной. Арендовать коворкинг в «Atmosphere coworking» →

7. Бухгалтер.рф Как знает любой бизнесмен, не важно, индивидуальный ли это предприниматель или глава крупной компании, правильная бухгалтерия — гарант отсутствия проблем с налоговой и другими государственными структурами. И чем больше компания, тем больше нужно бухгалтеров, что выливается в немалые затраты на офис, оборудование и зарплаты. Чтобы снизить издержки, ты можешь передать свою бухгалтерию на аутсорс в компанию «Бухгалтер.рф». Специалисты компании занимаются операциями по расчётному счёту, кассовыми операциями, учётом зарплат и кадров, бухгалтерским учётом в 1С, расчётом налогов и взаимодействием с государственными органами. Компания «Бухгалтер.рф» является одной из немногих фирм, предлагающих аутсорс бухгалтерии, устанавливающей индивидуальное ценообразование на основе объёмов хозяйственной деятельности клиентов и реального экономического состояниях их бизнеса. Специалисты компании постоянно проходят обучение и знают все тонкости бухгалтерии. Примерную стоимость обслуживания можно узнать на сайте. Воспользоваться услугами бухгалтерии компании «Бухгалтер.рф» →

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