Топ-менеджер Facebook: мы знали о Cambridge Analytica 2,5 года назад и ничего не предприняли

Когда Facebook в 2016 году узнала об использовании данных из соцсети, Cambridge Analytica пообещала удалить всю информацию. На тот момент Facebook не проверила, выполнила ли Cambridge Analytica свое обещание, уточнила Сэндберг в интервью NBC News. Она признала, что Facebook следовало сразу рассказать двум миллиардам пользователей об утечке данных, при этом подчеркнув, что соцсеть никогда не пыталась скрыть эту информацию. В начале 2018 года СМИ выяснили, что данные 50 миллионов пользователей Facebook использовались компанией Cambridge Analytica во время предвыборной президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. Позднее руководство соцсети уточнило, что речь идет об утечке данных 87 млн пользователей соцсети.