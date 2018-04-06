Клименко объяснил, зачем посоветовал пользоваться ICQ вместо Telegram

Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что советовал пользоваться мессенджером ICQ в случае блокировки Telegram лишь в качестве примера.

«Вопрос стоит в том, что, помимо Telegram, есть масса других ресурсов. У меня на айфоне установлены все мессенджеры, которые только есть. Как пример я привел ICQ», — цитирует ТАСС Клименко.

Он сам установил ICQ, который оказался «нормально функционально работающим». По его словам, «здесь каких-то рекламных историй нет».

Клименко отметил, что у ICQ есть «положительная история, отработанная технически». Политик также добавил, что ведет свой Telegram-канал, который в случае блокировки мессенджера перейдет на другую платформу.

Ранее СМИ сообщали, что Клименко рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ.