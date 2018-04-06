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Клименко объяснил, зачем посоветовал пользоваться ICQ вместо Telegram
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Клименко объяснил, зачем посоветовал пользоваться ICQ вместо Telegram 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил, что советовал пользоваться мессенджером ICQ в случае блокировки Telegram лишь в качестве примера.
«Вопрос стоит в том, что, помимо Telegram, есть масса других ресурсов. У меня на айфоне установлены все мессенджеры, которые только есть. Как пример я привел ICQ», — цитирует ТАСС Клименко.
Он сам установил ICQ, который оказался «нормально функционально работающим». По его словам, «здесь каких-то рекламных историй нет».
Клименко отметил, что у ICQ есть «положительная история, отработанная технически». Политик также добавил, что ведет свой Telegram-канал, который в случае блокировки мессенджера перейдет на другую платформу.
Ранее СМИ сообщали, что Клименко рекомендовал пользователям Telegram перейти на ICQ.
В пятницу стало известно, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд исковое заявление об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram в России. Юристы Telegram сообщили, что пока не получили иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в России.
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