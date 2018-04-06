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Google готовит хромбук Atlas с 4K-дисплеем
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Google готовит хромбук Atlas с 4K-дисплеем 

Ferra.ru 36 минут назад
Компания Google готовит к выходу новый хромбук под кодовым названием Atlas с разрешением экрана 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей). На это указывает код файла boards.yaml из Chromium OS, обнаруженный одним из пользователей социального новостоного ресурса Reddit.
Google Pixelbook
Ранее хромбуки не выпускались с таким разрешением. Самым «чётким» из них сейчас является Google Pixelbook с 12,3-дюймовым дисплеем 2400 x 1600 пикселей.
Как ожидается, как и Pixelbook, новый Atlas не получит слота для карт памяти SD. Дополнительных подробностей о ноутбуке на базе Chrome OS пока нет. Можно лишь предположить, что начинка модели будет довольно высококлассной.
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