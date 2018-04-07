Экс-партнер Дурова рассказал о шифровании в Telegram

Бывший коллега Дурова рассказал о шифровании сообщений в Telegram

Бывший партнёр Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал RT, как происходит шифрование сообщений на устройствах пользователя в Telegram.

«В Telegram есть два вида чатов: облачные и так называемые секретные. В «секретных» используется end-to-end шифрование, то есть сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя, так что Telegram не видит содержимое сообщения, только мета-данные (кто кому и когда написал, и примерный объём текста). Это более надёжно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется», — сказал он.

Как пояснил Розенберг, все остальные чаты облачные — это обычные личные сообщения, а также все группы, супергруппы и каналы, и ключи от них у Telegram есть. Сообщения в облачных чатах шифруются на телефоне, передаются с помощью протокола MTProto на сервера мессенджера, где расшифровываются и сохраняются. В целом хранение таких чатов аналогично хранению сообщений во «ВКонтакте».

«И если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов «Агоры», представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, поскольку у неподготовленных читателей создаётся впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов. Гораздо честнее по отношению к пользователям было бы затратить усилия и сделать end-to-end шифрование во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как работает, и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям есть или технически возможен», — отметил он.