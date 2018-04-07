Бывший партнер Дурова рассказал о шифровании в Telegram

Бывший коллега Павла Дурова по работе над соцсетью «ВКонтакте» Антон Розенберг рассказал RT о способе шифрования сообщений на устройствах пользователя в Telegram.

По его словам, в мессенджере есть два вида чатов: облачные и так называемые секретные. В секретных чатах используется шифрование end-to-end, когда сообщение шифруется на телефоне отправителя, а расшифровывается только у получателя. Соответственно, Telegram не видит само сообщение, а только метаданные (кто кому и когда написал, а также примерный объем текста).

«Это более надежно, но реализация в Telegram не очень удобна, секретные чаты доступны только с одного устройства, и поэтому ими практически никто не пользуется», — рассказал Розенберг.

Он пояснил, что все остальные чаты облачные (обычные личные сообщения, а также все группы, супергруппы и каналы), и у Telegram есть от них ключи. Сообщения в таких чатах шифруются на телефоне и передаются с помощью протокола MTProto на серверы мессенджера, где расшифровываются и сохраняются. Хранение таких чатов в целом аналогично хранению сообщений во «ВКонтакте».

«Если в прошлом году Павел умело манипулировал фактами, всякий раз заявляя, что требования ФСБ технически невыполнимы, потому что ключей от секретных чатов у мессенджера нет (хотя ими почти никто не пользуется, и ФСБ в запросе о них ничего не спрашивало), то в последнем письме Роскомнадзору от юристов «Агоры», представляющей интересы Telegram в суде, лукавство вышло на новый уровень, так как у неподготовленных читателей создается впечатление, будто у Telegram нет доступа и к содержимому облачных чатов», — сказал бывший коллега Дурова.

По его мнению «гораздо честнее» по отношению к пользователям было бы сделать шифрование end-to-end во всех облачных чатах. Или хотя бы честно рассказывать, что и как функционирует и что у разработчиков Telegram доступ к сообщениям имеется или технически возможен, заключил Розенберг.