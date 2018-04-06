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Челябинские автовокзалы возобновили продажу билетов онлайн после сбоя на сайте
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Челябинские автовокзалы возобновили продажу билетов онлайн после сбоя на сайте 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Челябинцы вновь могут покупать билеты на пригородные и междугородные автобусы через интернет. Сайт автовокзалов возобновил работу. Изначально планировалось запустить его только на следующей неделе.
— Разработчики сайта совместно с программистами нашли решение для скорейшего возобновления работы сайта, — сообщил директор автовокзала «Центральный» Виталий Макайкин.
Пока купить билеты на автобусы онлайн можно только через сайт автовокзалов. Ранее в Миндортрансе заявляли, что хотят наладить сотрудничество с «Яндексом» по сервису «Яндекс. Автобусы». Планируется, что к нему подключат автовокзалы и только тех перевозчиков, у которых есть разрешение от министерства.
Пассажиры также могут приобрести билеты в кассах или через терминалы самообслуживания автовокзалов.
В прошлом году вступили в силу новые правила для автовокзалов. Корреспонденты 74.ru проверили, какие услуги может получить пассажир. Спустя некоторое время руководство автовокзалов отчиталось о том, что исправило все недочёты.
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