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В Новосибирской области запускают обновленный интернет-сервис для записи на прием к врачам
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В Новосибирской области запускают обновленный интернет-сервис для записи на прием к врачам 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Новосибирской области запустят в работу обновленный и расширенный интернет-сервис записи населения на прием к врачу. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Онлайн-сервис готовит к запуску министерство здравоохранения области и департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий.
Известно, что интернет-сервис будет универсальным для всех государственных учреждений здравоохранения. После старта работы обновленного сервиса на прием к врачу можно будет записаться как с Единого портала государственных услуг, так и из мобильного приложения «Запись на прием к врачу».
По информации департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий, приложение является бесплатным. Оно доступно для скачивания для всех смартфонов и мобильных гаджетов как под управлением iOS, так и для платформы Android. Мобильное приложение, разработанное для Новосибирской области, имеет расширенный функционал для взаимодействия с учреждениями здравоохранения, обеспечивает безопасную инфраструктуру для информации о здоровье пациента.
Если гражданин уже пользуется порталом госуслуг, у него нет необходимости получать новый пароль. Система идентификации и авторизации является единой с порталом государственных и муниципальных услуг. Также помимо стандартных возможностей по записи на прием поэтапно запланирован вывод в приложение дополнительного функционала: информации о истории посещений, результатах исследований, листках нетрудоспособности, направлениях врача, рецептах. Работа портала zdravnsk.ru также переводится на сервис Единого портала государственных услуг и мобильных приложений.
Также принято решение по кардинальному увеличению надежности сервиса записи на прием к врачу по телефонному номеру 124.
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