Десятилетие утечек данных в США: кто пострадал?

Раскрытие информации о 50 млн пользователей Facebook не стало самым масштабным случаем в истории. Количество утечек будет только расти, считают эксперты. Причем, ни одна из отраслей не застрахована от хакерских атак или халатности сотрудников.