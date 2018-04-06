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Google случайно подтвердила скорый релиз Google Pixel 3
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Google случайно подтвердила скорый релиз Google Pixel 3 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Несмотря на то что до релиза Google Pixel 2018 модельного года остается около полугода, новинка уже успела засветиться в интерфейсной части репозитория AOSP. Упоминание о предстоящем Google Pixel 3 удалось отыскать разработчикам с сайта XDA в ходе исследования исходного кода.
Судя по всему, утечка, найденная разработчиками XDA, имеет непосредственное отношение к модульной основе Project Treble, но не раскрывает какой-либо информации об аппаратном оснащении будущего смартфона, его функциональных возможностях и тем более особенностях дизайна.
Ранее стало известно, что в этом году Google намерена дополнить линейку смартфонов Pixel доступной моделью. Смартфон, вероятно, получит название Pixel Desire и будет работать на базе Android Go. Облегченная версия ОС может свидетельствовать о планах вендора оснастить его «железом» начального уровня.
Предполагается, что в основу Pixel Desire ляжет один из процессоров производства Qualcomm четырехсотой серии и 2 ГБ оперативной памяти. Тем не менее, будучи представителем привилегированной линейки, смартфон может получить поддержку портретного режима съемки и голосового ассистента.
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