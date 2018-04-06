Создан инструмент для организации скрытых каналов связи в Wi-Fi

Разработчик Маркус Менгс (Marcus Mengs) опубликовал прототип инструмента для создания скрытых каналов связи в Wi-Fi.

Приложение представляет собой экспериментальный клиент для организации скрытого канала Wi-Fi P4wnP1. Канал использует для обмена данными Probe-кадры 802.11. Таким образом инструмент позволяет не привязывать клиент к какой-либо сети Wi-Fi.

Помимо этого, скрытый канал не зависит от используемой частоты, если клиент подключен к существующей Wi-Fi-сети. Инструменту не нужны повышенные пользовательские привилегии, поскольку он утилизирует непривилегированные функции Win32 Native WiFi API.

Код приложения написан на языке программирования C# для платформы.NET, однако потенциально данный протокол можно реализовать на любом языке. В прототипе теоретически можно реализовать поддержку многоканального доступа с созданием до 16 серверов (к каждому серверу могут подключиться до 16 клиентов), а также скрывать каналы от средств мониторинга, однако в настоящее время данных функций в приложении еще нет.