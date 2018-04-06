Ещё
Создан инструмент для организации скрытых каналов связи в Wi-Fi
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин уволил одиннадцать генералов
Путин уволил одиннадцать генералов

Создан инструмент для организации скрытых каналов связи в Wi-Fi 

SecurityLab.ru 1 час назад
Разработчик Маркус Менгс (Marcus Mengs) опубликовал прототип инструмента для создания скрытых каналов связи в Wi-Fi.
Приложение представляет собой экспериментальный клиент для организации скрытого канала Wi-Fi P4wnP1. Канал использует для обмена данными Probe-кадры 802.11. Таким образом инструмент позволяет не привязывать клиент к какой-либо сети Wi-Fi.
Помимо этого, скрытый канал не зависит от используемой частоты, если клиент подключен к существующей Wi-Fi-сети. Инструменту не нужны повышенные пользовательские привилегии, поскольку он утилизирует непривилегированные функции Win32 Native WiFi API.
Код приложения написан на языке программирования C# для платформы.NET, однако потенциально данный протокол можно реализовать на любом языке. В прототипе теоретически можно реализовать поддержку многоканального доступа с созданием до 16 серверов (к каждому серверу могут подключиться до 16 клиентов), а также скрывать каналы от средств мониторинга, однако в настоящее время данных функций в приложении еще нет.
SecurityLab.ru: последние новости
Facebook сканирует отправленные через Messenger фотографии и ссылки Microsoft выпустила внеплановое исправление для критической уязвимости Браузер Google Chrome сканирует файлы на компьютерах пользователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах39
На Украине угрожают взорвать Крымский мост407
Малышева оправдалась за скандал с собаками622
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова7
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным577
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение