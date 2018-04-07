Ещё
Цукерберг рассказал о новых мерах Facebook по защите
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цукерберг рассказал о новых мерах Facebook по защите 

РИАМО 1 час назад
Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о новых мерах, которые планирует ввести руководство социальной сети с целью «создания позитивного дискурса» и предотвращения возможного вмешательства в грядущие выборы в ряде стран, сообщает Газета.ru.
«Во-первых, с сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать рекламу на политические или общественно значимые темы, должен будет подтвердить свою личность», — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.
Отказавшимся от проверки не дадут разместить рекламу на вышеуказанные темы, а сами они будут обязаны публиковать информацию о заказчиках рекламы.
«Во-вторых, мы также попросим владельцев популярных страниц пройти проверку», — добавил глава Facebook.
Такие меры дадут возможность помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, наращивать аудиторию при помощи вирусных накруток, а также распространять дезинформацию и сеять разногласия.
РИАМО: последние новости
Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к Telegram Сообщения Цукерберга в Facebook​ удаляли из переписки с пользователями без их ведома Опасный вирус для Android крадет деньги у клиентов Сбербанка
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Германии грузовик въехал в толпу людей86
Украинские пограничники задержали россиянина193
«Россия никогда не подчинится»491
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца28
Порошенко пообещал украинцам победу в войне136
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение