Цукерберг рассказал о новых мерах Facebook по защите

Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о новых мерах, которые планирует ввести руководство социальной сети с целью «создания позитивного дискурса» и предотвращения возможного вмешательства в грядущие выборы в ряде стран, сообщает Газета.ru

«Во-первых, с сегодняшнего дня каждый рекламодатель, который хочет размещать рекламу на политические или общественно значимые темы, должен будет подтвердить свою личность», — написал Цукерберг на своей странице в соцсети.

Отказавшимся от проверки не дадут разместить рекламу на вышеуказанные темы, а сами они будут обязаны публиковать информацию о заказчиках рекламы.

«Во-вторых, мы также попросим владельцев популярных страниц пройти проверку», — добавил глава Facebook.

Такие меры дадут возможность помешать управлять страницами через фальшивые аккаунты, наращивать аудиторию при помощи вирусных накруток, а также распространять дезинформацию и сеять разногласия.