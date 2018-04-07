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Марк Цукерберг сообщил о масштабных изменениях в Facebook
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Марк Цукерберг сообщил о масштабных изменениях в Facebook 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Марк Цукерберг сказал, что Facebook претерпит изменения, которые не допустят вмешательства в выборы.
Об этом создатель Facebook написал на своей страничке. Цукерберг утверждает, что руководство социальной сети выявило российское вмешательство в выборы президента США, чего более допускать оно не намерено: «После того, как мы выявили российское вмешательство в выборы в США в 2016 году, мы успешно разработали новые инструменты ИИ (Искусственный интеллект — прим. Sobesednik.ru), ведущие к выборам Сената Франции, Германии и Алабамы в 2017 году, которые удалили десятки тысяч поддельных аккаунтов. Ранее на этой неделе мы забанили большую сеть российских поддельных аккаунтов».
Также Цукерберг озвучил меры, которые Facebook предпримет для недопущения вмешательства в политические выборы: «Отныне каждый рекламодатель, который хочет запустить политическую или выпускать рекламу, должен быть проверен. Чтобы получить подтверждение, рекламодателям необходимо подтвердить свою личность и местоположение. Любой рекламодатель, который не пройдет, будет запрещен к показу политических или рекламных объявлений».
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