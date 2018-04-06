Советник президента предложил перейти с Telegram на ICQ

Советник президента предложил перейти с Telegram на ICQСегодня Роскомнадзор подал иск против Telegram, в котором просит о блокировке мессенджера. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал ситуацию.

По его мнению, после блокировки Telegram потеряет 80-90% российских пользователей. Но поспешил обрадовать «годной» альтернативой:

Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя.

Он уверен, что «осмысленное пользование Telegram» станет минимальным, а пользователям нужны хорошие альтернативы.

Вы бы перешли на ICQ по рекомендации советника президента?