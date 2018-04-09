Роскомнадзор не станет блокировать Telegram до суда

Роскомнадзор не станет блокировать доступ к популярному мессенджеру Telegram на территории России , пока суд не примет соответствующее решение. Об этом сообщил журналистам Александр Жаров, глава ведомства.

Жаров заявил: «Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск…и будем ждать решения суда. Пока на этом все…, определенная последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа».

Напомним, 6 апреля Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership в связи с отказом команды сервиса выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Согласно действующему российскому законодательству это является неисполнением обязанности организатора распространения информации.

20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Выдать необходимые ключи ФСБ команда Telegram должна была в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Этот срок истёк 4 апреля. Теперь сервису грозит блокировка на территории России.

Павел Дуров в ответ на уведомление Роскомнадзора заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.