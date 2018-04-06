Суд Москвы не владеет информацией об иске Роскомнадзора к Telegram

Таганский суд Москвы не владеет сведениями об иске Роскомнадзора к Telegram, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Информации по иску в суде пока нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщал, что представители Роскомнадзора направили исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram в России

Иск был подан в связи с выявлением ФСБ России неисполнения руководством компании обязанностей организатора распространения информации в соответствии с законодательством.

В Роскомнадзоре ранее заявили, что не получали официального ответа от Telegram по поводу предоставления ФСБ России ключей шифрования сообщений мессенджера.