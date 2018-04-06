Советник президента РФ по интернету завил, что ICQ ничем не уступает Telegram

Герман Клименко отметил, что ICQ не стоит относить к устаревшим мессенджерам.

Советник президента РФ по интернету Герман Клименко рассказал, чем можно заменить Telegram, если будет принято решение о блокировке мессенджера.

— На фоне дискуссий о Telegram я говорил — коллеги, поставьте аську. Это современный мессенджер, — отметил он в интервью изданию «Политика Сегодня».

Герман Клименко подчеркнул, что ICQ ничем не уступает Telegram с точки зрения обычного обывателя.

В настоящее время мессенджер предусматривает авторизацию через телефон, точно так же, как WhatsApp, Telegram и другие сервисы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ