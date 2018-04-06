Ещё
Советник президента РФ по интернету завил, что ICQ ничем не уступает Telegram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник президента РФ по интернету завил, что ICQ ничем не уступает Telegram 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Герман Клименко отметил, что ICQ не стоит относить к устаревшим мессенджерам.
Советник президента РФ по интернету Герман Клименко рассказал, чем можно заменить Telegram, если будет принято решение о блокировке мессенджера.
— На фоне дискуссий о Telegram я говорил — коллеги, поставьте аську. Это современный мессенджер, — отметил он в интервью изданию «Политика Сегодня».
Герман Клименко подчеркнул, что ICQ ничем не уступает Telegram с точки зрения обычного обывателя.
В настоящее время мессенджер предусматривает авторизацию через телефон, точно так же, как WhatsApp, Telegram и другие сервисы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор просит суд ограничить доступ к Telegram на территории России
Вечерняя Москва: последние новости
Роскомнадзор просит суд ограничить доступ к Telegram на территории России Эксперты: Тайну переписки социальные сети сохранять не обязаны Истекает срок предоставления Роскомнадзору ключей дешифровки Telegram
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками588
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост91
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным313
Поплавская сорвала шоу на НТВ96
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ146
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение