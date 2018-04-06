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Иск о блокировке Telegram передан судье
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Иск о блокировке Telegram передан судье 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.
«Процессуальных решений по указанному заявлению пока не вынесено, заявление передано на изучение судье», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.
Отмечается, что информация о движении дела должна появиться в ближайшие дни.
6 апреля Роскомнадзор подал в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России.
Заявление подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.
В Кремле отреагировали на это решение.
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