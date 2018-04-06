Иск о блокировке Telegram передан судье

Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram.

«Процессуальных решений по указанному заявлению пока не вынесено, заявление передано на изучение судье», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что информация о движении дела должна появиться в ближайшие дни.

6 апреля Роскомнадзор подал в суд заявление об ограничении доступа к Telegram на территории России

Заявление подано в связи с «выявлением ФСБ России неисполнения обязанности организатора распространения информации» компанией Telegram.

В Кремле отреагировали на это решение.