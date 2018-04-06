Юристы Telegram готовят возражения по иску о блокировке 

«Мы не видели иск и не знаем, на какие нормы ссылается Роскомнадзор, в каком порядке будет рассмотрен иск. Как только мы получим исковое заявление, то сможем сориентировать, сколько времени потребует его рассмотрение, а также определиться с содержанием защиты», — сказал Ахметгалиев.
4 апреля истёк 15-дневный срок, который давался мессенджеру Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. Сегодня стало известно, что Роскомнадзор подал иск в суд о блокировке сервиса. Представители мессенджера заявляют о невозможности выполнить требования по техническим причинам — ключей шифрования у них нет.