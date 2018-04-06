Ещё
Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ в случае блокировки Telegram 

Ведомости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользоваться мессенджером ICQ (проект Mail.ru Group), если Telegram заблокируют, передает «Интерфакс».
«Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — заявил он.
По его словам, при блокировке Telegram на территории России доступ к мессенджеру станет недоступным для 80-90% пользователей рунета. Осмысленное использование Telegram как мессенджера будет минимальным, считает Клименко.
6 апреля стало известно о подаче Роскомнадзором в Таганский районный суд Москвы иска с требованием заблокировать Telegram. Ведомство подало иск из-за того, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.
Ведомости: последние новости
Facebook удалил связанные с «фабрикой троллей» страницы Amazon запретил Zello использовать его платформы для обхода блокировок Минэкономразвития и Сбербанк запустят чат-помощника для предпринимателей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Поплавская сорвала шоу на НТВ103
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ172
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая261
В Москву придет аномальное потепление18
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение