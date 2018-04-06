Советник Путина рекомендовал переходить на ICQ

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал пользоваться мессенджером ICQ (проект Mail.ru Group), если Telegram заблокируют, передает «Интерфакс».
«Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя», — заявил он.
По его словам, при блокировке Telegram на территории России доступ к мессенджеру станет недоступным для 80-90% пользователей рунета. Осмысленное использование Telegram как мессенджера будет минимальным, считает Клименко.
6 апреля стало известно о подаче Роскомнадзором в Таганский районный суд Москвы иска с требованием заблокировать Telegram. Ведомство подало иск из-за того, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.