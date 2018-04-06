Роскомнадзор потребовал объяснений, почему «Фейсбук» забанил аккаунты 11 российских СМИ

Запрос с требованием объяснить ограничение доступа к аккаунтам 11 российских СМИ направил в «Фейсбук» Роскомнадзор , сообщает сегодня пресс-служба ведомства. Вопрос касается и принадлежащего компании сервиса «Инстаграм».

Подчеркивается, что факт ограничения доступа угрожает своевременному осведомлению российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке нашей страны. Ведомство расценивают произошедшее как продолжение компанией «Фейсбук» недружественной политики в отношении российских пользователей.