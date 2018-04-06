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Прокуратура Майкопа нашла сайты, где учат «скручивать» счетчики
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Прокуратура Майкопа нашла сайты, где учат «скручивать» счетчики 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила пять сайтов, на которых размещена информация о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода электроэнергии.
«Размещение подобной информации запрещено Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Прокуратурой города в суд направлены иски с требованием признать размещенную на сайтах информацию запрещенной к распространению на территории России», рассказали в Прокуратуре Адыгеи.
Вступившие в законную силу решения суда будут направлены в Роскомнадзор для блокировки указанных сайтов.
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