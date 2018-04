Компания Ssense купила и закрыла Polyvore 

Онлайн-реселлер Ssense приобрел базу данных и поисковую систему сайта Polyvore, который принадлежал Oath Inc. компании Verizon . Сайт был популярным сервисом по поиску модных вещей и составлению коллажей-подборок и тематических мудбордов. Теперь посетители Polyvore автоматически перенаправляются на главную страницу интернет-магазина Ssense и видят баннер «Polyvore is now Ssense». Поклонники Polyvore раскритиковали действия Ssense и даже запустили сбор потписей за возвращение сайта в его изначальном виде: за время существования с 2007 года он сформировал свою стабильную аудиторию и стал фактически социальной сетью. «Сайт закрыли без предупреждения, не посоветовавшись с пользователями. Это непрофессионально», — говорит Элиссон Перри, которая давно пользуется Polywore. Представители Ssense отказались комментировать ситуацию.