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Призывающая Павла Дурова к компромиссу с властями петиция появилась в сети
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Призывающая Павла Дурова к компромиссу с властями петиция появилась в сети 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
На портале Change.org в пятницу была зарегистрирована петиция, призывающая основателя мессенджера Telegram Павла Дурова найти компромисс с органами государственной власти России, чтобы избежать блокировки сервиса.
Авторы петиции сетуют, что категоричная позиция владельца Telegram, которую он занял в споре со спецслужбами, может привести к блокировке сервиса, в котором россияне привыкли общаться и вести каналы.
Выходом из сложившейся ситуации, по мнению авторов петиции, может стать поиск компромисса, потому что представителей спецслужб тоже можно понять. Как они отмечают: «Наша страна не раз становилась жертвой террористических атак, поэтому требования тут могут показаться более жесткими, чем в других странах».
Несколькими днями ранее бывший сотрудник Telegram Антон Розенберг в интервью RT сообщил, что у создателей мессенджера есть ключи для дешифровки сообщений пользователей, но это не распространяется на секретные чаты.
Раннее ФСБ России в официальном письме попросила администрацию мессенджера Telegram предоставить информацию, необходимую для декодирования сообщений лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. После отказа предоставить информацию Роскомнадзор 6 апреля передал дело в суд для вынесения окончательного решения об ограничении доступа к Telegram на территории России.
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