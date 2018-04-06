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Дуров получил британское гражданство
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Дуров получил британское гражданство 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 6 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Генеральный директор компании Telegram Open Network, зарегистрированной в Лондоне, Павел Дуров является гражданином Великобритании, указывается в официальном реестре фирм британского правительства.
Из документов следует, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля и ее генеральный директор Павел Дуров является гражданином Великобритании.
Офис компании располагается на улице Ватерлоо роад неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.
В среду, 4 апреля, истек 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. По словам адвоката Telegram Дмитрия Динзе, компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ по техническим причинам. В пятницу служба подала исковое заявление в Таганский районный суд Москвы об ограничении доступа к Telegram в России. Юристы Telegram заявили, что подготовят возражения по иску о блокировке.
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