Дуров получил британское гражданство

Из документов следует, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля и ее генеральный директор Павел Дуров является гражданином Великобритании.

Офис компании располагается на улице Ватерлоо роад неподалеку от железнодорожного вокзала Ватерлоо.