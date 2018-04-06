Дуров опроверг сообщения о регистрации компании в Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг сведения, что он зарегистрировал в Лондоне компанию Telegram Open Network Limited. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».

«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — заявил Дуров.

Также подчёркивается, что указанное в реестре название отличается от настоящего наименования блокчейн-платформы Telegram Open Network.

Ранее СМИ сообщили, что в реестре фирм британского правительства появились сведения о якобы регистрации Павлом Дуровым в Лондоне фирмы Telegram Open Network Limited. В реестре также указывалось, что Дуров якобы является британским подданным.