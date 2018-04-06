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Дуров опроверг сообщения о регистрации компании в Великобритании
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Дуров опроверг сообщения о регистрации компании в Великобритании 

RT на русском 6 апреля 2018
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг сведения, что он зарегистрировал в Лондоне компанию Telegram Open Network Limited. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».
«Это фейк — любой может подать почти любую запись в этот реестр», — заявил Дуров.
Также подчёркивается, что указанное в реестре название отличается от настоящего наименования блокчейн-платформы Telegram Open Network.
Ранее СМИ сообщили, что в реестре фирм британского правительства появились сведения о якобы регистрации Павлом Дуровым в Лондоне фирмы Telegram Open Network Limited. В реестре также указывалось, что Дуров якобы является британским подданным.
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