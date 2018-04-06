Ещё
VirusTotal объявил о запуске новой песочницы для Android
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

VirusTotal объявил о запуске новой песочницы для Android 

SecurityLab.ru 1 час назад
Один из популярнейших сервисов для проверки подозрительных файлов VirusTotal запустил новую виртуальную песочницу под названием VirusTotal Droidy для APK-файлов, выявляющую скрытую активность Android-приложений. Новый сервис предназначен для обнаружения вредоносных приложений на основе анализа поведения программ.
Согласно заявлению разработчиков, Droidy призван заменить запущенную в 2013 году виртуальную песочницу, работающую на основе Cuckoo Sandbox. Сервис будет отображать дополнительную информацию об активности вредоносного образца, в том числе сетевые коммуникации и SMS-активность, взаимодействие с файловой системой, использование БД SQLite, запуск и остановку служб, проверенные разрешения, связанную с криптовалютами деятельность и пр.
Новая песочница встроена в сервис VirusTotal — она активируется при стандартной проверке приложений. В настоящее время на VirusTotal доступны три опции для анализа вредоносного ПО для Android: VirusTotal Sandbox, VirusTotal Droidy и Tencent HABO.
VirusTotal — бесплатная служба от дочерней компании Google, осуществляющая анализ подозрительных файлов и ссылок на предмет выявления вирусов, червей, троянов и всевозможных вредоносных программ.
SecurityLab.ru: последние новости
Хакеры похитили данные банковских карт 5 млн клиентов универмагов США Intel посчитала лишним устранять уязвимости в клавиатуре Remote Keyboard для Android Роскомнадзор намерен заблокировать Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост69
Поплавская сорвала шоу на НТВ100
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ169
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая258
Под Крымским мостом нашли античный клад17
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение