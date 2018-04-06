В вопросе с Telegram нужно дождаться решения суда, заявил Никифоров

"Комментариев нет, кроме того, что мы будем ждать решения. Собственно это то, что я комментировал вчера, что такого рода вопросы могут решаться через суд. Соответственно решение суда будет основой для дальнейших действий", — сказал Никифоров журналистам.

"Вопрос в соблюдении российского законодательства. Законодательство — это ведь и законы, и приказы, и в том числе решения судов. В данном случае предусмотрена такая процедура, что нужно решение суда. Давайте дождёмся просто этого решения суда и будем все вместе с вами исполнять российское законодательство", — добавил министр.

По мнению Никифорова, история с Telegram излишне «подсвечена» средствами массовой информации.

"На самом деле всерьёз стоит задумываться тем мессенджерам, которые сегодня ещё даже не подали сведений для реестра организаторов распространения информации. Поэтому там вопросов на самом деле гораздо больше, и мне кажется, что мы, и средства массовой информации в том числе, просто излишне уделяем внимание этому вопросу. Там гораздо более проблемная зона, я думаю, там предстоят тоже достаточно серьезные решения", — отметил он.

По словам Никифорова, сведений не подали на данный момент, например, Whatsapp, Viber, Facebook.