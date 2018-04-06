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Популярность мессенджера TamTam выросла в два раза на фоне возможной блокировки Telegram
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Популярность мессенджера TamTam выросла в два раза на фоне возможной блокировки Telegram 

Rambler News Service 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Компания Mail.ru Group зафиксировала двукратный рост числа регистраций пользователей мессенджера TamTam за последние сутки.
«За два года существования проекта наша аудитория и ее активность в мессенджере показывала постоянный рост, но в последние дни мы видим бурный всплеск активности. Особенно это заметно среди авторов и читателей каналов. За неделю просмотры публикаций в каналах выросли в четыре раза, а буквально за последние два дня пользователи создали более 30 тысяч новых каналов в ТамТам. За последние сутки в ТамТам есть и прирост регистраций — их количество в России выросло в два раза», — сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru.
Количество пользователей в компании не раскрыли.
Сегодня Роскомнадзор сообщил, что подал иск в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории РФ к мессенджеру Telegram. Причина иска — отказ администрации Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.
20 марта 2018 года Верховный суд России отказал Telegram в иске к ФСБ, в котором мессенджер оспаривал приказ спецслужбы 2016 года о предоставлении ключей для расшифровки сообщений пользователей. В этот же день Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости в течение 15 дней предоставить ФСБ ключи дешифровки. Регулятор отметил, что если в указанный срок они не будут предоставлены ФСБ, Роскомнадзор подаст иск с требованием блокировки Telegram в России.
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