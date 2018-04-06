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Кадыров поддержал и не поддержал блокировку Telegram
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Кадыров поддержал и не поддержал блокировку Telegram 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал у себя в Telegram-канале решение Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России. По его словам, приложение очень удобное, но во главу надо ставить не комфорт, а государственные интересы и законы.
При этом глава Кадыров похвалил стикеры, которые используются в мессенджере и отметил, что он не сторонник блокировки Telegram. «Надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — добавил глава Чечни.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер Telegram очень удобен и используется в Кремле в том числе для общения с журналистами. Он выразил надежду, что стороны придут к консенсусу.
6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский Районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России.
Они подали иск после отказа компании Telegram Messenger LLP предоставить Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Компания Павла Дурова должна была выполнить требования ФСБ до 4 апреля, однако разработчики отказались. Юристы мессенджера Telegram готовятся предоставить возражения по иску Роскомнадзора. По их мнению, требования ФСБ незаконны.
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