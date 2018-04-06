Кадыров поддержал и не поддержал блокировку Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал у себя в Telegram-канале решение Роскомнадзора заблокировать мессенджер на территории России . По его словам, приложение очень удобное, но во главу надо ставить не комфорт, а государственные интересы и законы.

При этом глава Кадыров похвалил стикеры, которые используются в мессенджере и отметил, что он не сторонник блокировки Telegram. «Надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — добавил глава Чечни.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что мессенджер Telegram очень удобен и используется в Кремле в том числе для общения с журналистами. Он выразил надежду, что стороны придут к консенсусу.

6 апреля представители Роскомнадзора обратились в Таганский Районный суд Москвы с требованием заблокировать Telegram на территории России.