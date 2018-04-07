Эксперт: от блокировки Telegram больше всего пострадают СМИ, блогеры и бизнес

Так считает топ-менеджер компании BMS Law Firm Денис Фролов . По его словам, если Telegram закроют, обычные пользователи перейдут на другие мессенджеры. Однако в плане общения с читателями с помощью каналов альтернативы у мессенджера нет. Напомню, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В руководстве сервиса назвали это требование незаконным и технически невыполнимым. Юристы компании пытались оспорить его в нескольких инстанциях. Судебное разбирательство с Telegram может появлить на работу других мессенджеров в России , — считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев В Кремле накануне заявили, что считают Telegram очень удобным для работы, однако готовы искать ему альтернативу.