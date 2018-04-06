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Роскомнадзор решил через суд заблокировать Telegram
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Роскомнадзор решил через суд заблокировать Telegram 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Роскомнадзор в пятницу обратился с иском в Таганский районный суд Москвы о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор подал иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ. Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.
Ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать. В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования в соответствии с «законом Яровой».
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