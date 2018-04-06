Роскомнадзор решил через суд заблокировать Telegram

Роскомнадзор в пятницу обратился с иском в Таганский районный суд Москвы о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор подал иск против мессенджера о непредоставлении ключей шифрования по запросу ФСБ . Идет ли речь об одном или о разных исках, не уточняется.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram срок до 4 апреля, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип построения сервиса не позволяет это сделать. В декабре 2017 года Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования в соответствии с «законом Яровой».