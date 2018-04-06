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У Цукерберга обнаружили сверхспособность
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У Марка Цукерберга обнаружили сверхспособность 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Пользователи Facebook не могут удалить собственные чат-сообщения у других пользователей — но это ограничение не касается Марка Цукерберга и других топ-менеджеров социальной сети. Представители компании объяснили эту "сверхспособность" руководителя соображениями безопасности.
О том, что "все пользователи Facebook равны, но некоторые равнее других", сообщает со ссылкой на три источника (как бывших сотрудников Facebook, так и людей со стороны) TechCrunch. Все они рассказали изданию, что в разное время переписывались с Цукербергом, однако через какое-то время его сообщения исчезали из этих чатов.
В одном из случаев факт переписки с Цукербергом, позже исчезнувшей, подтвержден уведомлением о прочтении в почтовом ящике, в наличии которого убедились журналисты издания.
В ответ на запрос TechCrunch пресс-служба соцсети объяснила произошедшее соображениями безопасности. "После того как почта компании Sony Pictures была взломана в 2014 году, мы предприняли ряд шагов, чтобы защитить коммуникации наших руководителей. Среди них было ограничение периода хранения сообщения Марка [Цукерберга] в Messenger. Мы сделали это в полном соответствии с нашими установленными законом обязанностями хранить сообщения".
При этом Facebook не уведомил пользователей об удалении сообщений главы компании из их чатов — ни публично, ни в частном порядке. Возникает вопрос, не предала ли соцсеть доверие пользователей, без спроса оперируя данными в их аккаунтах. Когда журналисты TechCrunch напрямую задали этот вопрос по Messenger Марку Цукербергу, ответа они не получили.
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