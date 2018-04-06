Mail.Ru Group запустил портал о маркетинге

На платформе myTarget, принадлежащей Mail.Ru Group , запускается портал myTarget PRO, рассказывающий о таргетированной и медийной рекламе, а также комплексном подходе к построению маркетинговой стратегии.

myTarget PRO создан для тех, кто интересуется маркетингом и рекламой: от учащихся и начинающих маркетологов до профессионалов и владельцев бизнеса. Портал объединит систему онлайн-обучения и пополняемую структурированную базу знаний о рекламных продуктах и технологиях Mail.Ru Group.

Пользователям доступен бесплатный онлайн-курс по таргетированной рекламе, который позволит в короткие сроки понять основы настройки, оптимизации и измерения эффективности кампании, а также ознакомиться с принципами использования интерактивных форматов, предиктивных технологий, особенностями мобильной рекламы и др. По окончании каждого урока слушатели могут воспользоваться системой самопроверки.

В создании контента примут участие как digital-эксперты, так и представители бизнеса. Игрокам рекламного рынка она даст возможность подтвердить профессиональный уровень работы с платформой и стать рекомендованным партнером, а бизнесу — выбрать проверенного эксперта.

Кроме того, на портале представлены инсайты и актуальные исследования рекламного рынка, материалы о новых инструментах и трендах развития отрасли, истории успеха компаний. В разделе «События» можно будет узнать о предстоящих конференциях, семинарах и вебинарах и зарегистрироваться для участия в них.

«В последние годы мы сфокусированы на развитии технологий: активно разрабатываем новые форматы и инструменты, которые позволяют добиться максимальной эффективности продвижения. В результате накопилась огромная база знаний по рекламе и маркетингу, которую мы структурировали и представляем в виде единого бизнес-портала для всех пользователей, где можно получить полную информацию о рекламных продуктах Mail.Ru Group, ознакомиться с отраслевыми исследованиями и аналитикой, изучить кейсы и пройти курс обучения по myTarget. Отрасль digital-маркетинга стремительно развивается: очень важно, чтобы у бизнеса была возможность следить за ее обновлением, правильно использовать новые инструменты и формировать комплексную маркетинговую стратегию», — комментирует Элина Исагулова, вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group