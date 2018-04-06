Ещё
Пользователь Reddit раскрыл детали первого Chromebook от Google
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователь Reddit раскрыл детали первого Chromebook от Google 

360tv.ru 1 час назад
Специалисты американской компании Google готовятся выпустить первый Chromebook с ультратонким корпусом и экраном 4K. Об этом написал пользователь Reddit, который изучил исходный код последней версии Chrome OS и нашел в нем упоминание о характеристиках нового «поискового гиганта».
В описании модели ноутбука под названием atlas заявлено наличие разрешения экрана 4K. При этом в нем нет слота для карт памяти microSD, то есть покупателям придется довольствоваться исключительно встроенной флеш-памятью.
По мнению разработчиков, Chromebook подойдет студентам, корреспондентам и писателям.
В этом же файле с исходным кодом находятся два других устройства. Речь идет о PixelBook (eve) и Samsung Chromebook Plus 2-in-1 (kevin). Оба прибора вот уже несколько месяцев доступны для покупки в Соединенных Штатах и ряде других стран.
На этой неделе специалисты по кибербезопасности уличили интернет-браузер Chrome от Google в сканировании компьютерных файлов на компьютерах с операционной системой Windows.
360tv.ru: последние новости
В Сбербанке рассказали о вирусе, крадущем данные пользователей Киев рассказал о «трехсотлетней» конфронтации с Москвой Дети стали раньше знакомиться с порнографией. Теперь ее смотрят с 11 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая178
Россиянам посоветовали отказаться от доллара260
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова58
«Новичок» оказался родом из-под Саратова170
США отказались дружить с РФ372
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение