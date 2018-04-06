Пользователь Reddit раскрыл детали первого Chromebook от Google

Специалисты американской компании Google готовятся выпустить первый Chromebook с ультратонким корпусом и экраном 4K. Об этом написал пользователь Reddit, который изучил исходный код последней версии Chrome OS и нашел в нем упоминание о характеристиках нового «поискового гиганта».

В описании модели ноутбука под названием atlas заявлено наличие разрешения экрана 4K. При этом в нем нет слота для карт памяти microSD, то есть покупателям придется довольствоваться исключительно встроенной флеш-памятью.

По мнению разработчиков, Chromebook подойдет студентам, корреспондентам и писателям.

В этом же файле с исходным кодом находятся два других устройства. Речь идет о PixelBook (eve) и Samsung Chromebook Plus 2-in-1 (kevin). Оба прибора вот уже несколько месяцев доступны для покупки в Соединенных Штатах и ряде других стран.

На этой неделе специалисты по кибербезопасности уличили интернет-браузер Chrome от Google в сканировании компьютерных файлов на компьютерах с операционной системой Windows.