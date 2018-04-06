Ещё
Возняк назвал способ избавиться от хакеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стив Возняк: нужно перестроить интернет, чтобы избавиться от хакеров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Reuters
Сооснователь компании Apple Стив Возняк предложил исправить катастрофическую ситуацию с киберпреступлениями путем постепенной перестройки интернета.
«Со временем мы сможем, например, построить блокчейн-систему, в которой любое серьезное действие будет требовать подтверждения со стороны пользователей. Такие системы будет почти невозможно взломать. Сейчас они невозможны в силу технических ограничений, но я уверен, что рано или поздно они появятся. Правда, чтобы они работали, нам постепенно придется перестроить весь интернет», — заявил Возняк в интервью РБК.
Возняк сообщил, что сожалеет, что развитие компьютеров привело к слежке за тысячами людей, а с помощью технических устройств так легко нарушать законы. По его мнению, людям однажды придется начать всерьез бороться за свои права.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сбербанк опроверг заражение смартфонов вирусом через свое приложение Петрозаводский суд закрыл три сайта за экстремизм Работники Google требуют прекратить развивать интеллект боевых роботов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая178
Россиянам посоветовали отказаться от доллара260
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова58
«Новичок» оказался родом из-под Саратова170
США отказались дружить с РФ372
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение