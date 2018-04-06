Возняк назвал способ избавиться от хакеров

Стив Возняк: нужно перестроить интернет, чтобы избавиться от хакеров

«Со временем мы сможем, например, построить блокчейн-систему, в которой любое серьезное действие будет требовать подтверждения со стороны пользователей. Такие системы будет почти невозможно взломать. Сейчас они невозможны в силу технических ограничений, но я уверен, что рано или поздно они появятся. Правда, чтобы они работали, нам постепенно придется перестроить весь интернет», — заявил Возняк в интервью РБК.

Возняк сообщил, что сожалеет, что развитие компьютеров привело к слежке за тысячами людей, а с помощью технических устройств так легко нарушать законы. По его мнению, людям однажды придется начать всерьез бороться за свои права.