Сбербанк отрицает угрозу со стороны нового трояна 

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» зафиксировали распространение троянца Android.BankBot.358.origin, который крадет информацию о банковских картах клиентов "Сбербанка", выводит деньги со счетов, блокирует зараженные устройства и требует выкуп. Ущерб, который может нанести Android.BankBot.358.origin, превышает 78 000 000 рублей. В Сбербанке опровергают сообщения об угрозе клиентамСообщение об угрозе для клиентов Сбербанка со стороны вируса-троянца Android.BankBot.358.origin, о котором ранее в четверг сообщил «Доктор Веб», не соответствует действительности, все клиенты банка надежно защищены, сообщают в пресс-службе крупнейшего российского банка. "Сообщения в СМИ о том, что клиентам Сбербанка угрожает вирус Android.BankBot.358.origin — это фейковая новость от компании, которая основной целью, видимо, ставит собственную рекламу, предлагая в этой же статье собственный антивирусный продукт", — заявили РИА Новости в пресс-службе банка. "Специалистам банка уже давно известно о существовании данного вируса. Приложение Сбербанк Онлайн со встроенным антивирусом надежно защищает устройства от подобных атак", — отметили также в Сбербанке. По данным «Доктор Веб», троянец заразил более 60 тысяч мобильных устройств с помощью СМС. Чаще всего сообщения отправляются от имени пользователей сервиса Avito.ru. Потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке, чтобы ознакомиться с текстом объявления. В некоторых случаях владельцы смартфонов получают поддельные уведомления о кредитах, мобильных переводах и зачислении денег на счет в банке. Суммарный объем средств, которые злоумышленники способны украсть с банковских счетов владельцев зараженных устройств, превышает 78 000 000 рублей. Кроме того, киберпреступники могут похитить более 2 700 000 рублей со счетов мобильных телефонов. При переходе по ссылке из такого сообщения жертва попадает на принадлежащий злоумышленникам сайт, откуда на мобильное устройство скачивается apk-файл вредоносного приложения. Вредонос пытается скрыть свое присутствие на смартфоне или планшете. При первом запуске Android.BankBot.358.origin запрашивает доступ к правам администратора устройства и делает это до тех пор, пока пользователь не согласится предоставить ему необходимые полномочия. Получая необходимое, он показывает ложное сообщение об ошибке установки и удаляет свой значок из списка программ на главном экране. Главная цель троянца — похищение денег у русскоязычных клиентов Сбербанка, при этом основным вектором атаки является фишинг. Злоумышленники отправляют троянцу команду на блокирование зараженного устройства окном с мошенническим сообщением. Оно имитирует внешний вид системы дистанционного банковского обслуживания Сбербанк Онлайн и отображается для всех пользователей независимо от того, являются ли они клиентами Сбербанка или другой кредитной организации. Если у пользователя подключена услуга Мобильный банк, Android.BankBot.358.origin с ее помощью пытается украсть деньги со счета жертвы. Вредоносная программа незаметно отправляет СМС с командами для выполнения операций в системе онлайн-банкинга. Троянец проверяет текущий баланс карты пользователя и автоматически переводит средства либо на банковский счет злоумышленников, либо на счет их мобильного телефона.