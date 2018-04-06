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В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции
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В Бразилии Facebook оштрафовали на $33 млн за отказ сотрудничать по делу о коррупции 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 апреля. Суд в Бразилии оштрафовал американскую компанию Facebook на $33 млн за отказ сотрудничать с властями страны в расследовании дела о коррупции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.
По его данным, компания не предоставила в 2016 году доступ к сообщениям, которыми обменивались через мессенджер WhatsApp лица, вовлеченные, по мнению властей страны, в коррупционные схемы в сфере здравоохранения.
Адвокаты Facebook считают штраф «чрезмерным и непропорциональным», указывает агентство.
Мессенджер WhatsApp Inc. принадлежит Facebook c февраля 2014 года.
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