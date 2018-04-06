Маленький певец из магазина набирает популярность

В сети приобрело популярность видео из американского супермаркета Walmart, в котором мальчик в образе ковбоя с бабочкой на шее спел песню с элементами йодля. Зрелище оказалось настолько странным, что посмотреть на него захотели больше двух миллионов пользователей Twitter.
GUYS I FOUND THE FULL VIDEO OF THE WALMART BOY pic.twitter.com/KAic10gHMZ— 🌊 (@fIacozayn) 31 марта 2018 г.
Ролик из магазина нашел певец The Weeknd и выложил в Twitter. На видео мальчик, стоя на фоне торговых рядов, исполняет композицию, применяя технику пения альпийских пастухов — йодль. Он задает себе ритм, притопывая ногой, на протяжении двух минут его внимательно слушают посетители магазина, в частности, попавшая в кадр женщина, облокотившаяся на тележку.
Пользователи Twitter отметили, что молодой человек обладает недюжинной уверенностью в себе, если решился исполнить песню в полной тишине при широкой аудитории. Микроблогеров насмешила неидеальная манера исполнения парня.
«Это так мило, мне нужно найти его и обнять», — пишут пользователи под видео.
Некоторые уверены, что после того, как видео набрало больше двух миллионов просмотров, парня непременно пригласят на телевизионные шоу.
«Он будет у Эллен (в популярном «Шоу Эллен Дедженерес» — прим. «Ленты.ру») в течение следующих нескольких недель, вот посмотрите», — предрекает микроблогер с ником ssa Girl.