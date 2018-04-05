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Microsoft может выпустить AR-шлем HoloLens 2 уже в этом году
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Microsoft может выпустить AR-шлем HoloLens 2 уже в этом году 

Игромания.ру 44 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Несмотря на то, что шлем дополненной реальности Microsoft HoloLens так и не вышел на потребительский рынок, производитель готовит вторую версию гарнитуры. Как сообщает ресурс WindowsCentral, компания планирует представить HoloLens 2 в конце 2018 или в начале 2019 года.
Шлем, известный под кодовым именем Sydney, получит модуль голографической обработки (HPU) со встроенным сопроцессором. Это позволит гарнитуре анализировать информацию об окружающем пространстве локально, то есть без отправки данных на облачный сервис, что должно снизить задержки в работе.
Кроме того, HoloLens 2 должен получить ARM-процессор, поддержку сетей LTE и аккумулятор большей ёмкости. Шлем будет работать под управлением специальной версии Windows 10, построенной на базе Windows Core OS.
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