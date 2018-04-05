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Компьютеры Белого дома оказались беззащитны перед Россией
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Компьютеры Белого дома оказались беззащитны перед Россией 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Спустя три года после похищения китайскими хакерами личной информации 22 млн американских федеральных служащих компьютерные сети Белого дома по-прежнему не защищены от угроз, которые несет вредоносное ПО из России, сообщают американские СМИ.
Департамент генерального инспектора США (OIG) провел 16-месячную оценку компьютерных сетей Белого дома и выяснил, что необходимые меры защиты после взломов так и не были предприняты, сообщает Fox News.
Отмечается, что самые важные файлы безопасности были перенесены на серверы Пентагона, но осталось множество других недочетов. В частности, выяснилось, что компьютеры Геологической службы США долгое время пытались взломать якобы из России. Эти попытки были заблокированы, но сотрудники ведомства так и не проанализировали инциденты.
Также не изучалось опасное или несоответствующее поведение чиновников–пользователей сети — в том числе просмотр пиратского видео и порнографии на российских и украинских сайтах. После взлома в 2015 году компьютеров Управления кадровой службы США сотрудников так и не проинструктировали на случай повторения ситуации.
Инспектор предполагает, что проверки в других федеральных ведомствах США дадут аналогичные неутешительные результаты.
В США утверждают, что российские хакеры в начале 2017 года провели кибератаку на систему гражданской авиации страны.
США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках. В феврале консультанты Белого дома включили Россию в список государств-хакеров.
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