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Mail.Ru Group создаст инвестиционное подразделение в сфере доставки еды
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Mail.Ru Group создаст инвестиционное подразделение в сфере доставки еды 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Mail.Ru Group объявляет о создании инвестиционного подразделения в сфере доставки еды, сообщается на сайте компании.
"Mail.Ru Group объявляет о создании профильного инвестиционного подразделения в области foodtech. В его рамках компания будет рассматривать инвестиции в проекты, работающие на стыке технологического сектора и рынка продуктов питания", — говорится в сообщении.
Отмечается, что новое подразделение Mail.Ru Foodtech Ventures возглавит Андрей Лукашевич, ранее занимавший должность управляющего директора сервиса доставки еды Delivery Club. В свою очередь, новым директором сервиса станет Андрей Цыценко, сооснователь проектов ZakaZaka и Pandao, которые также входят в Mail.Ru Group.
"В последнем квартале 2017 года среднемесячное число заказов, сделанных пользователями объединенного бизнеса Delivery Club, выросло на 65% по сравнению с прошлым годом, в третьем — на 84%. Компания ожидает такой же динамики роста сервиса в будущем году", — передает пресс-служба слова Лукашевича.
Как сообщается, в конце 2016 года Mail.Ru Group приобрела крупнейший сервис поиска и доставки еды в России Delivery Club, а в мае прошлого года — второй по величине сервис ZakaZaka. В марте Delivery Club объявил о запуске вендинговых автоматов в партнерстве с MamaFood под брендом DC Daily.
Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры «Mail.Ru Агент» и ICQ. Компании также принадлежат соцсети «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте» и разработчик мобильных игр Pixonic.
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